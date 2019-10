ANALYSE-FLASH: RBC belässt Acciona auf 'Outperform' - Ziel 115 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Acciona auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Das Übernahmeangebot für Nordex und die damit in Zusammenhang stehende Kapitalerhöhung des Windanlagenbauers hätten keinen Einfluss auf den Gewinn je Aktie 2020, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hätte jedoch lieber gesehen, dass die Mittel in den Ausbau erneuerbarer Energien investiert würden. Auch verstoße der Schritt gegen sein Mantra vereinfachter Unternehmensstrukturen./mf/la

