ANALYSE-FLASH: RBC belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 300 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Steigende Wachstumsraten im westeuropäischen Markt hätten für den Sportartikelhersteller die oberste Prioriät und dies gelinge durch strategische Preisnachlässe, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 18:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2019 / 00:15 / ET

