ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ahold Delhaize auf 'Sector Perform' - Ziel 37 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Dank einer starken Entwicklung auf den europäischen Absatzmärkten habe der Handelskonzern besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Manjari Dhar in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Wegen der Auswirkungen einer Cyber-Attacke habe das Unternehmen allerdings die Jahresprognose gesenkt./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:06 / EST
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