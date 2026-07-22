ANALYSE-FLASH: RBC belässt Alphabet A-Aktie auf 'Outperform' - Ziel 425 Dollar
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie (Alphabet A (ex Google)) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Der Umsatz der Google-Holding liege über den Erwartungen, die Margen und das Ergebnis je Aktie dagegen leicht unter den Konsensschätzungen, schrieb Brad Erickson in einer ersten Einschätzung vom Vortag. Der Free Cashflow des Technologiekonzerns sei aber erstmals negativ./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:42 / EDT
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|11:16
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.