ANALYSE-FLASH: RBC belässt Beiersdorf auf 'Underperform' - Ziel 70 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe die bereits gedämpften Erwartungen verfehlt, schrieb Wassachon Udomsilpa am Dienstag in einer ersten Reaktion. Einmal mehr sei das überraschend schwache Wachstum bei Nivea für die Schwäche im Consumer-Bereich verantwortlich. Den Ausblick für diesen habe Beiersdorf zwar bestätigt, und die Marke La Prairie habe dank der weiter starken Dynamik in China ein solides Umsatzwachstum gezeigt. Doch der Massenmarkt bleibe wohl herausfordernd./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:28 / EDT
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