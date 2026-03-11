ANALYSE-FLASH: RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 86 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Sector Perform" belassen. In diesem habe das operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen etwas verfehlt, schrieb Tom Narayan in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognosen des Autobauers für das laufende Jahr deckten sich mit den Schätzungen am Markt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:16 / EDT
