DAX23.892 -0,3%Est505.774 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7800 +1,1%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin65.155 +0,4%Euro1,1679 ±0,0%Öl120,7 -0,8%Gold4.618 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, BASF, VW, electrovac, Wasserstoff- und Chipaktien im Fokus
Top News
Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie
Lufthansa-Aktie gibt nach: Scope bestätigt Rating "BBB-" Lufthansa-Aktie gibt nach: Scope bestätigt Rating "BBB-"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: RBC belässt BNP Paribas auf 'Outperform' - Ziel 99 Euro

30.04.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BNP Paribas S.A.
85,93 EUR -4,07 EUR -4,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Outperform" belassen. Auf den ersten Blick seien die Resultate besser als erwartet, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach dem Quartalsbericht der französischen Großbank. Auf vergleichbarer Basis seien sie allerdings erwartungsgemäß./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:05 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

DatumMeistgelesen

Analysen zu BNP Paribas S.A.

DatumRatingAnalyst
10:26BNP Paribas Equal WeightBarclays Capital
09:01BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
17.04.2026BNP Paribas BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2026BNP Paribas OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.04.2026BNP Paribas BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:01BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
17.04.2026BNP Paribas BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2026BNP Paribas OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.04.2026BNP Paribas BuyUBS AG
18.03.2026BNP Paribas BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:26BNP Paribas Equal WeightBarclays Capital
10.03.2026BNP Paribas Equal WeightBarclays Capital
17.02.2026BNP Paribas HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026BNP Paribas Equal WeightBarclays Capital
06.02.2026BNP Paribas Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.03.2021BNP Paribas SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2020BNP Paribas SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital
03.11.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital
16.10.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BNP Paribas S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen