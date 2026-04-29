ANALYSE-FLASH: RBC belässt BNP Paribas auf 'Outperform' - Ziel 99 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Outperform" belassen. Auf den ersten Blick seien die Resultate besser als erwartet, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach dem Quartalsbericht der französischen Großbank. Auf vergleichbarer Basis seien sie allerdings erwartungsgemäß./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:05 / EDT
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