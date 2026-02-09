DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -5,8%Nas23.182 -0,3%Bitcoin57.856 -1,8%Euro1,1894 -0,2%Öl68,81 -0,5%Gold5.014 -0,9%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar

10.02.26 19:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
204,90 EUR -0,30 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit 46 Auslieferungen im Januar habe der Flugzeugbauer einen positiven Jahresstart hingelegt, so Analyst Ken Herbert in seinem Kommentar am Dienstag./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:10 / EST

