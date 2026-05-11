ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für April auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Seit Jahresbeginn seien die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast die Hälfte gestiegen, schrieb Ken Herbert am Dienstag. Dies sei insgesamt positiv für die Kursdynamik./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:40 / EDT
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