ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für April auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Seit Jahresbeginn seien die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast die Hälfte gestiegen, schrieb Ken Herbert am Dienstag. Dies sei insgesamt positiv für die Kursdynamik./rob/la/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:40 / EDT