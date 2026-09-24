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ANALYSE-FLASH: RBC belässt BP auf 'Outperform' - Ziel 700 Pence

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BP plc (British Petrol)
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. BP zählt zu seinen klaren Favoriten./ag/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT

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Datum Rating Analyst
14:46 BP Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11.09.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.

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