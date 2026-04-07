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ANALYSE-FLASH: RBC belässt Coca-Cola auf 'Outperform' - Ziel 87 Dollar

09.04.26 13:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor den Quartalsberichten aus dem US-Konsum- und Lebensmittelsektor mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Noch immer gebe es Risiken, schrieb Nik Modi am Donnerstag und senkte durch die Bank weg seine Schätzungen. Coca-Cola dürfte gleichwohl die durchschnittlichen Marktschätzungen erreicht haben und sei robust. Das Quartal sei wohl "okay" gewesen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 04:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 04:49 / EDT

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