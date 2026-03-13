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ANALYSE-FLASH: RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 37 Euro

16.03.26 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Commerzbank
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach der Aktientausch-Offerte der Unicredit mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sector Perform" belassen. Damit untermauern die Italiener ihr Interesse an der Commerzbank, erlauben ihr aber die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms und lösen kein Pflichtangebot aus, schrieb Anke Reingen am Montagmorgen./rob/ag/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT

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