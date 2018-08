ANALYSE-FLASH: RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 9,75 Euro

Commerzbank 8,77 EUR -2,45% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für die Aktie der Commerzbank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9,75 Euro belassen. Die Ertragsdynamik des Finanzinstituts sei gut gewesen, allerdings zum Preis unerwartet hoher Kosten, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei grundsätzlich nicht teuer. Die bereinigte Eigenkapitalrendite (ROTE) dürfte im abgelaufenen Jahresviertel aber bei nur 3,7 Prozent gelegen haben./edh/ck

Datum der Analyse: 07.08.2018