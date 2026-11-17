ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 40 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach kritischen Medienberichten mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform"belassen. In der Mehrheit der thematisierten Vorfälle handele es sich um solche der Jahre 2007 bis 2025, schrieb Anke Reingen in ihrer ersten Stellungnahme am Dienstag. Auf kurze Sicht komme es nun darauf an, wie sich die Deutsche Bank bezüglich der in den Medien geschilderten Vorgänge weiterentwickelt und wie sehr das Management diese Entwicklung vorangetrieben habe. Die geschilderten Vorgänge lägen in der Vergangenheit und dürften mithin weitgehend bekannt sein, so die Expertin./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:55 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:55 / EST
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