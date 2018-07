ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Bank auf 'Underperform' - Ziel 8 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach den detaillierten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Das zweite Quartal sei etwas schwächer verlaufen als gedacht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit der Restrukturierung liege das Institut aber auf Kurs./ajx/zb

Datum der Analyse: 25.07.2018

