DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 -1,4%Nas23.080 -0,1%Bitcoin56.813 -1,8%Euro1,1874 -0,2%Öl69,70 +0,9%Gold5.089 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen unentschlossen -- Deutsche Börse mit Rekordergebnis -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Lufthansa, Commerzbank, BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 235 Euro

11.02.26 21:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
204,50 EUR -5,70 EUR -2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Eckdaten entsprächen den Markterwartungen und den Ausblick auf 2026 habe der Börsenbetreiber bestätigt, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:21 / EST

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
21:26Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2026Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
26.01.2026Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Deutsche Börse KaufenDZ BANK
23.01.2026Deutsche Börse HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
26.01.2026Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Deutsche Börse KaufenDZ BANK
22.01.2026Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21:26Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
23.01.2026Deutsche Börse HoldWarburg Research
22.01.2026Deutsche Börse NeutralUBS AG
22.01.2026Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen