ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 235 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Eckdaten entsprächen den Markterwartungen und den Ausblick auf 2026 habe der Börsenbetreiber bestätigt, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:21 / EST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent