ANALYSE-FLASH: RBC belässt DHL Group auf 'Outperform' - Ziel 67 Euro

05.11.26 11:49 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Kennziffern des Logistikkonzerns seien stark und ermutigend ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST

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