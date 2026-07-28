ANALYSE-FLASH: RBC belässt DWS nach Zahlen auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS (DWS Group GmbHCo) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das verwaltete Vermögen der Deutsche-Bank-Fondstochter habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings hätten höher als erwartete Kosten und deutlich geringere Gebühren dazu geführt, dass die DWS die Konsensprognose für den Vorsteuergewinn gefehlt habe./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:46 / EDT
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|Datum
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|13:26
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group GmbHCo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group GmbHCo Buy
|UBS AG
|15.06.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets