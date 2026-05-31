ANALYSE-FLASH: RBC belässt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel 405 Pence
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat easyJet mit einem Kursziel von 405 Pence auf "Outperform" belassen. Die US-Investmentgesellschaft Castlelake, die erste Überlegungen für ein Kaufgebot für die britische Fluggesellschaft bestätigt hat, sei ein erfahrener Investor im europäischen Airline-Sektor, schrieb Ruairi Cullinane in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Eigentümerstruktur mit Aktionären aus der EU und Großbritannien könnte angesichts der bestehenden Beteiligungsvorschriften eine solche Transaktion aber mindestens erschweren, falls Castlelake ohne einen Partner agiere. In der Branche sieht Cullinane die Konkurrentin Jet2 wegen ihrer im Vergleich günstigsten Bewertung als wahrscheinlichstes weiteres Übernahmeziel./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 21:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 21:52 / EDT
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