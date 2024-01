ANALYSE-FLASH: RBC belässt Easyjet auf 'Sector Perform' - Ziel 540 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für easyJet auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 540 Pence belassen. Analyst Ruairi Cullinane bezog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Stellung zu einer Veranstaltung, die sich auf die Reiseveranstalter-Sparte Easyjet Holidays fokussierte. Diese sei fokussiert gewesen auf Anziehungspunkte, Erfolge und Wachstumspotenziale. Der Experte sieht in der Sparte ein erfolgreiches Mittel zur Monetarisierung des Angebots-Netzwerks und der Marke von Easyjet./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 09:32 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 09:32 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------