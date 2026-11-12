ANALYSE-FLASH: RBC belässt Enel auf 'Underperform' - Ziel 8,80 Euro

12.11.26 21:49 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 14:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 14:22 / EST

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Geschäftszahlen des italienischen Energiekonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Diese seien etwas besser ausgefallen als erwartet, schrieb Fernando Garcia in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Allerdings sei die Profitabilität in der Wertschöpfungskette auf dem Heimatmarkt schwach./rob/bek/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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