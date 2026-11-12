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ANALYSE-FLASH: RBC belässt Enel auf 'Underperform' - Ziel 8,80 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Enel S.p.A.
9.89 EUR 0.06 EUR 0.58 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Geschäftszahlen des italienischen Energiekonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Diese seien etwas besser ausgefallen als erwartet, schrieb Fernando Garcia in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Allerdings sei die Profitabilität in der Wertschöpfungskette auf dem Heimatmarkt schwach./rob/bek/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 14:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 14:22 / EST

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Datum Rating Analyst
21:41 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
21:41 Enel Underperform RBC Capital Markets
04.11.26 Enel Buy UBS AG
21.10.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.

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