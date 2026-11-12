ANALYSE-FLASH: RBC belässt Enel auf 'Underperform' - Ziel 8,80 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Geschäftszahlen des italienischen Energiekonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Diese seien etwas besser ausgefallen als erwartet, schrieb Fernando Garcia in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Allerdings sei die Profitabilität in der Wertschöpfungskette auf dem Heimatmarkt schwach./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 14:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 14:22 / EST
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