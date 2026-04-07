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ANALYSE-FLASH: RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro

08.04.26 11:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
4,85 EUR 0,37 EUR 8,30%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec (EVOTEC SE) nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Outperform" belassen. Die Zahlen seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Zugleich verwies der Analyst erneut auf die Bekanntgabe des Wirkstoffforschers vom Vortag. Evotec erhalte wegen des Kaufs des Biotechunternehmens Tubulis durch Gilead Sciences 100 Millionen US-Dollar, was etwa 11 Prozent des Börsenwertes von Evotec entspreche. Das aber habe sich am Vortag im Aktienkurs nicht widergespiegelt./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 01:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 01:55 / EDT

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