ANALYSE-FLASH: RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec (EVOTEC SE) nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Pharmawirkstoffentwickler bestätigt./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT
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