ANALYSE-FLASH: RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro

14.10.26 11:15 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec (EVOTEC SE) nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Pharmawirkstoffentwickler bestätigt./rob/edh/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT

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