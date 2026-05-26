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ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 430 Euro

27.05.26 12:19 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei zu früh, sich allzu große Sorgen zu machen, schrieb Tom Narayan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur negativen Reaktion auf die Markteinführung des Elektromodells Luce. Der Kursrutsch sei wohl vor allem darauf zurückzuführen, dass das unkonventionelle Design als mögliche Belastung für die Restwerte des Fahrzeugs befürchtet werde. Ähnliche Sorgen habe es aber bereits 2022 beim Purosangue gegeben. Seither sei der zu einem Bestseller avanciert./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 18:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 18:47 / EDT

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