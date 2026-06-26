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ANALYSE-FLASH: RBC belässt Gea Group auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für GEA nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Diese überträfen die jeweiligen Konsensschätzungen um vier bis sechs Prozent, schrieb Sebastian Kuenne in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Mittelwert des höheren Zielkorridors des Anlagenbauers für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Gesamtjahr impliziere eine um etwa drei Prozent höhere Schätzung./rob/bek/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:45 / EDT

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09:01 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 GEA Outperform RBC Capital Markets
09.07.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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