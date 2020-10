ANALYSE-FLASH: RBC belässt H&M auf 'Sector Perform' - Ziel 155 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Hennes & Mauritz (H&M) nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 155 schwedischen Kronen belassen. Der Modehändler habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch aktuell liefen die Geschäfte besser als erwartet. Die Nachrichten ließen positive Rückschlüsse auf den Sektor und insbesondere Inditex zu./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / 02:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2020 / 02:53 / ET

