ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' - Ziel 76 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HUGO BOSS nach Anhebung des Mittelfristausblicks auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der Modekonzern profitiere weiterhin von einer starken Markendynamik, unterstützt von einer robusteren Nachfrage nach hochwertiger Kleidung, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kosteneffizienz und hohe Verkaufspreise milderten den Gegenwind für die Margen. Das erfahrene Management von Boss sollte zudem in der Lage sein, mit dem kurzfristigen Gegenwind von konjunktureller Seite umzugehen. Auch längerfristig sieht Dhar Boss positiv./ajx/mis/mis

