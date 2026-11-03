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ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Sector Perform'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HUGO BOSS nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umsatz sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Manjari Dhar in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Den eingetrübten Ergebnisausblick (Ebit) auf 2026 wertete er aber als negatives Signal für die Frasers Group, die Mehrheitseigentümerin des Modeunternehmens./rob/edh/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:15 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:15 / EST

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13:06 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:31 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
10:26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG

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