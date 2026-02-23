DAX23.984 +2,5%Est505.832 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.907 +3,3%Euro1,1639 +0,1%Öl91,68 +2,1%Gold5.178 +0,7%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Sector Perform' - Ziel 38 Euro

10.03.26 10:49 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat HUGO BOSS nach Zahlen des Modekonzerns auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Manjari Dhar am Dienstag in einer ersten Reaktion. Eine gute Kontrolle der operativen Kosten habe niedrigere Margen kompensiert./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / EDT

11:41HUGO BOSS NeutralUBS AG
10:01HUGO BOSS Sector PerformRBC Capital Markets
10:01HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:41HUGO BOSS HoldJefferies & Company Inc.
04.03.2026HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
08.12.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
05.12.2025HUGO BOSS KaufenDZ BANK
04.12.2025HUGO BOSS BuyWarburg Research
03.12.2025HUGO BOSS BuyWarburg Research
03.12.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
11:41HUGO BOSS NeutralUBS AG
10:01HUGO BOSS Sector PerformRBC Capital Markets
10:01HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:41HUGO BOSS HoldJefferies & Company Inc.
04.03.2026HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
13.04.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
10.03.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.01.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
28.09.2022HUGO BOSS ReduceBaader Bank
05.05.2021HUGO BOSS VerkaufenDZ BANK

