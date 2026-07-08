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ANALYSE-FLASH: RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 465 Pence

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International Consolidated Airlines S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (International Consolidated Airlines) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 465 Pence belassen. Die Fluggesellschaft habe Geschäftszahlen für das zweite Quartal leicht über den Markterwartungen vorgelegt, gestützt von einer robusten Nachfrage und Kostenkontrolle, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das IAG-Management gehe weiterhin davon aus, dass 2026 rund 60 Prozent der höheren Treibstoffkosten ausgeglichen werden könnten. Die gebuchten Umsätze lägen dabei auf dem Niveau des Vorjahres. Der Experte rechnet nach den Quartalszahlen nicht mit einer Konsens-Anhebung für 2026. Dieser liege beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) über seinen Schätzungen./rob/err/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:56 / EDT

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16:11 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
16:01 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
21.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
16.07.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research