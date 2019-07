ANALYSE-FLASH: RBC belässt JPMorgan auf 'Outperform' - Ziel 120 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe ein starkes zweites Quartal hinter sich, in dem die Risikovorsorge und die Steuerquote deutlich geringer als erwartet ausgefallen seien, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Ergebnis je Aktie (EPS) positiv überrascht./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 08:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2019 / 08:47 / ET