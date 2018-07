ANALYSE-FLASH: RBC belässt JPMorgan auf 'Outperform' - Ziel 120 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Die US-Investmentbank habe in allen wichtigen Bereichen besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer ersten Reaktion am Freitag. JPM bleibe sehr stark kapitalisiert./ag/la

Datum der Analyse: 13.07.2018

