ANALYSE-FLASH: RBC belässt Just Eat Takeaway auf 'Sector Perform' - Ziel 29 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) -

RBC belässt Just Eat Takeaway auf 'Sector Perform' - Ziel 29 Euro

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das Bestellaufkommen und der Bruttotransaktionswert hätten in etwa den gesunkenen Markterwartungen entsprochen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der zuletzt gesenkte Ausblick sei bestätigt worden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 01:47 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 01:47 / EDT