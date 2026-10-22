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ANALYSE-FLASH: RBC belässt Kering auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag nach dem Bericht des Luxusartikel-Herstellers. Den Rückgang im Gucci-Einzelhandel habe der Großhandel ausgeglichen./rob/ajx/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:20 / EDT

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Datum Rating Analyst
21:26 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
03.09.26 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
13.07.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 Kering Market-Perform Bernstein Research

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