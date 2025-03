ANALYSE-FLASH: RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform' - Ziel 7 Euro

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Sector Perform" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) der Fluglinie hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Ruairi Cullinane am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Zudem lobte er die für 2025 angepeilte deutliche Ebit-Erhöhung./edh/ag

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 01:58 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 01:58 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------