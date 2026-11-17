ANALYSE-FLASH: RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform' - Ziel 8,50 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa nach einer hauseigenen Konferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die Aussagen aus dem Management der Fluggesellschaft blieben für die Branchenaussichten optimistisch und deckten sich mit der früheren Kommunikation, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht sich mit seinen Schätzungen über den Konsensprognosen und die Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:27 / EST
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