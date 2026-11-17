Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:27 / EST

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa nach einer hauseigenen Konferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die Aussagen aus dem Management der Fluggesellschaft blieben für die Branchenaussichten optimistisch und deckten sich mit der früheren Kommunikation, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht sich mit seinen Schätzungen über den Konsensprognosen und die Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet./rob/gl/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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