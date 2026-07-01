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ANALYSE-FLASH: RBC belässt LVMH auf 'Outperform' - Ziel 600 Euro

02.07.26 11:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
489,60 EUR 6,70 EUR 1,39%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von vier Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT

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22.06.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.06.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.05.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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30.06.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
29.01.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformCredit Suisse Group
26.02.2014LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufenCredit Suisse Group
04.08.2009LVMH verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.07.2009LVMH reduzierenIndependent Research GmbH

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