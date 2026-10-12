ANALYSE-FLASH: RBC belässt LVMH auf 'Sector Perform' - Ziel 475 Euro

12.10.26 20:34 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:10 / EDT

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH ( LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ) nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Das Geschäft mit Mode und Leder habe zwar enttäuscht, schrieb Piral Dadhania am Montag. Dies sei jedoch durch das überraschend positive Abschneiden der Sparten Weine und Spirituosen sowie Selektiver Einzelhandel ausgeglichen worden./rob/la/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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