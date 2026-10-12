ANALYSE-FLASH: RBC belässt LVMH auf 'Sector Perform' - Ziel 475 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Das Geschäft mit Mode und Leder habe zwar enttäuscht, schrieb Piral Dadhania am Montag. Dies sei jedoch durch das überraschend positive Abschneiden der Sparten Weine und Spirituosen sowie Selektiver Einzelhandel ausgeglichen worden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:10 / EDT
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