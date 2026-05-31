ANALYSE-FLASH: RBC belässt Meta auf 'Outperform' - Ziel 810 Dollar
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 810 US-Dollar belassen. Brad Erickson sieht den Social-Media-Konzern in einer am Montag vorliegenden Studie an der Schnittstelle zweier Trends, die in den kommenden Jahren die Vergrößerung des adressierbaren Marktes vorantreiben sollten. Das mögliche Ausmaß dessen sei einzigartig. Meta werde derzeit so wahrgenommen, als ob das Unternehmen zuviel in die KI investiere. Es glaubt, dass genau darin eine Chance liegt./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 17:44 / EDT
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