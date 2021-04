ANALYSE-FLASH: RBC belässt Microsoft auf 'Outperform' - Ziel 290 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Microsoft vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern dürfte eine insgesamt starke Umsatzentwicklung im dritten Geschäftsquartal ausweisen, schrieb Analyst Matthew Hedberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit sollten die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie Luft nach oben haben./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2021 / 18:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2021 / 18:05 / EDT