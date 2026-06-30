DAX24.978 -0,1%Est506.299 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6600 +1,9%Nas26.214 +1,5%Bitcoin51.442 +0,3%Euro1,1399 -0,2%Öl72,93 ±0,0%Gold3.969 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil um 25.000 Punkte -- Gewinne an den Börsen in Asien -- Nike übertrifft Erwartungen -- Trumps Kryptogeschäfte bringen eine Milliarde Dollar -- Bayer, Samsung, SK hynix, adidas im Fokus
Top News
EZB erwägt Verdopplung der Mindestreserve für Banken EZB erwägt Verdopplung der Mindestreserve für Banken
Schneider Electric-Aktie fällt: Übernahme von Industrie-KI-Anbieter Cognite vollzogen Schneider Electric-Aktie fällt: Übernahme von Industrie-KI-Anbieter Cognite vollzogen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nike auf 'Sector Perform' - Ziel 50 Dollar

01.07.26 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
34,42 EUR -1,79 EUR -4,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 50 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend nach einer ersten schnellen Einschätzung des Berichts. Erwartungsgemäß habe es an Umsatzdynamik gefehlt, günstige Währungsentwicklungen hätten aber etwas geholfen. In Kombination mit geringeren Ausgaben hätten die Gewinne die Erwartungen recht deutlich übertroffen. In der Telefonkonferenz seien alle Augen auf den Ausblick auf das erste Geschäftsquartal 2027 sowie das Geschäftsjahr gerichtet./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:07 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

In eigener Sache

Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
08:01Nike NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:01Nike Sector PerformRBC Capital Markets
08:01Nike NeutralUBS AG
29.06.2026Nike NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.06.2026Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.06.2026Nike OutperformBernstein Research
11.05.2026Nike OutperformBernstein Research
27.04.2026Nike OutperformBernstein Research
24.04.2026Nike OutperformBernstein Research
21.04.2026Nike KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:01Nike NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:01Nike Sector PerformRBC Capital Markets
08:01Nike NeutralUBS AG
29.06.2026Nike NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2026Nike NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Nike HoldHSBC
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen