ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nutrien auf 'Outperform' - Ziel 85 Dollar

10.08.26 09:19 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien (Nutrien (Ex Potash Agrium)) mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Andrew Wong lobte den Düngemittelproduzenten für seinen Fokus auf die Verwendung des Kapitals. Gut die Hälfte der Kaliproduktion sei automatisiert, was die Cash-Kosten pro Tonne unter 60 US-Dollar halte - entgegen einer generell steigenden Kosteninflation, schrieb der Experte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------