ANALYSE-FLASH: RBC belässt Renault auf 'Sector Perform' - Ziel 26 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Renault nach einer Veranstaltung zum Thema Mobilität auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Massenhersteller wie Renault müssten dieses Thema aufgreifen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu gehörten Trends wie die zum Car Sharing, zu Lieferangeboten und Abonnement-Modelle. Denn Automobile seien mittlerweile weniger ein Statussymbol, junge Menschen bevorzugten Alternativen zum Besitz eines eigenen Pkw./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2022

