ANALYSE-FLASH: RBC belässt Rio Tinto auf 'Sector Perform' - Ziel 5900 Pence

27.02.26 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rio Tinto plc
84,36 EUR 0,77 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5900 Pence auf "Sector Perform" belassen. Haupterkenntnis aus der Berichtssaison der Bergbaubranche sei bisher, dass Partnerschaften wohl der Weg seien, um das Wachstum anzukurbeln und Wert zu schöpfen, schrieb Ben Davis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Viele Diskussionen gebe es über den richtigen Umgang mit China - Nähe suchen wie bei Rio oder Abstand halten wie bei BHP./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:45 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
Rio Tinto Equal WeightBarclays Capital
Rio Tinto NeutralGoldman Sachs Group Inc.
Rio Tinto HaltenDZ BANK
Rio Tinto NeutralUBS AG
Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
Rio Tinto OverweightBarclays Capital
Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
Rio Tinto Equal WeightBarclays Capital
Rio Tinto NeutralGoldman Sachs Group Inc.
Rio Tinto HaltenDZ BANK
Rio Tinto NeutralUBS AG
Rio Tinto SellUBS AG
Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
Rio Tinto SellUBS AG
Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.

