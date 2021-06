ANALYSE-FLASH: RBC belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung von Versorgern mit einem starken Anteil Erneuerbarer Energien seit Jahresbeginn biete einige attraktive Einstiegsmöglichkeiten, schrieb Analyst John Musk in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. RWE zähle wegen seines besonders niedrig bewerteten Erneuerbare-Energien-Geschäfts, das zunehmend in den Vordergrund rücken sollte, zu seinen bevorzugten Titeln./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2021 / 17:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2021 / 00:45 / EDT