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ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 29 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Ticketpreise im ersten Halbjahr entwickelten sich trotz eines jüngsten Aufschwungs etwas schwächer als erwartet, schrieb Ruairi Cullinane am Montag nach den Zahlen für das erste Geschäftsquartal. Längerfristig sei das Geschäftsmodell der Airline dank niedriger Kosten und hoher Margen aber attraktiv./ajx/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 02:09 / EDT

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DatumRatingAnalyst
09:31 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
09:11 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 Ryanair Outperform Bernstein Research