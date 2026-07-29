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ANALYSE-FLASH: RBC belässt Schneider Electric auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro

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Schneider Electric S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Trotz der angehobenen Jahresprognose sieht Mark Fielding für diese nach den starken Resultaten noch Luft nach oben. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, deute der Ausblick darauf hin, dass das zuletzt beschleunigte Wachstum in der zweiten Jahreshälfte wieder nachlasse. Außerdem impliziere er nur begrenzte Fortschritte bei der Profitabilität./rob/tih/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT

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18:31 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
15:01 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:06 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
14:01 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research