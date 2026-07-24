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ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell auf 'Sector Perform' - Ziel 4000 Pence

Werte in diesem Artikel
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
38.81 EUR 0.27 EUR 0.70 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe, gestützt durch das Hochlaufen des Flüssigerdgas-Geschäfts und eine für die Handelssparte günstiges gesamtwirtschaftliches Umfeld, starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:43 / EDT

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DatumRatingAnalyst
15:56 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
15:46 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
27.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
15.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
09.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)