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ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro

23.04.26 22:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die angehobenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 kompensierten den Eindruck, dass die vorläufigen Ergebnisse die Erwartungen währungsbedingt verfehlt hätten, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er attestierte dem Energietechnik-Konzern starke Auftragseingangs- und Cashflow-Entwicklungen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:28 / EDT

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