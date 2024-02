ANALYSE-FLASH: RBC belässt Swiss Re auf 'Sector Perform' - Ziel 103 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 103 Franken belassen. Unter dem Strich habe der Rückversicherer 2023 trotz der Herausforderungen im Unfallgeschäft seine Ziele erreicht, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sollte das Vertrauen in 2024 und die Folgejahre stärken, zumal die Schweizer sich Untergrenzen für die künftigen Ziele gesetzt hätten. Die Probleme im Unfallgeschäft könnten aber noch länger auf die Stimmung drücken./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2024 / 02:06 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2024 / 02:06 / EST

